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Під час нічної атаки РФ постраждав спорткомплекс Київського політеху

Під час нічної атаки РФ постраждав спорткомплекс Київського політеху. Фото: TelegramПід час нічної атаки РФ постраждав спорткомплекс Київського політеху. Фото: Telegram

У ніч на 23 червня уламки від російської ракети пошкодили будівлі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Постраждав спорткомплекс — там вибило вікна, але пожежі не було.

Проректор КПІ Сергій Манзюк закликав охочих допомогти прибрати скло.

У мережі з’явилися фото палаючої будівлі, але в КПІ запевнили: ця пожежа сталася поруч і не стосується кампусу. Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна в інших корпусах університету.

Нагадаємо, що унаслідок нічного обстрілу російськими військами історичного центру Одеси в місті зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено житлові будинки, один із найстаріших медичних закладів та корпус вищого навчального закладу.

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