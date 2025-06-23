На Миколаївщині через підпал трави зайнялася будинки, авто та дрова
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- Марія Хаміцевич
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12:33, 23 червня, 2025
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Протягом доби на Миколаївщині сталося 13 пожеж на приватних територіях. У всіх випадках горів сухостій або сміття.
Через вітер і затримку з викликом рятувальників вогонь перекидався на житлові будинки, сараї, дровники, літні кухні та автомобілі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області 23 червня.
Займання сталися в Снігурівці, Новій Одесі, Очакові, Миколаєві, Березанці, Мигії, а також у селах Галаганівка, Мар’ївка, Березнегувате, Зайчевське, Себине.
Через пожежі згоріли господарча споруда, сарай, дрова та автомобільні шини. Пошкоджено легковий автомобіль, один приватний будинок і ще три господарчі споруди.
Загалом за добу на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. За даними ДСНС, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.
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