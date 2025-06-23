На Миколаївщині через підпал трави зайнялася будинки, авто та дрова

Пожежі на Миколаївщині 22-23 червня. Фото: ДСНС

Протягом доби на Миколаївщині сталося 13 пожеж на приватних територіях. У всіх випадках горів сухостій або сміття.

Через вітер і затримку з викликом рятувальників вогонь перекидався на житлові будинки, сараї, дровники, літні кухні та автомобілі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області 23 червня.

Займання сталися в Снігурівці, Новій Одесі, Очакові, Миколаєві, Березанці, Мигії, а також у селах Галаганівка, Мар’ївка, Березнегувате, Зайчевське, Себине.

Через пожежі згоріли господарча споруда, сарай, дрова та автомобільні шини. Пошкоджено легковий автомобіль, один приватний будинок і ще три господарчі споруди.

Пожежі на Миколаївщині 22-23 червня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 22-23 червня. Фото: ДСНС

Загалом за добу на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. За даними ДСНС, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.