На Одещині 13-річну дівчинку вразило струмом на даху поїзда. Фото: Нацполіція

У четвер, 26 червня, в Одеському районі на залізниці травмувалася 13-річна дівчинка. Дитина залізла на дах вантажного поїзда, де її уразило електричним струмом.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що дівчинка зазнала тілесних ушкоджень. Її доставили до лікарні. Після встановлення всіх обставин інциденту визначать його правову кваліфікацію.

Правоохоронці закликають батьків контролювати, як діти проводять вільний час, і нагадувати їм, що розваги на залізниці становлять небезпеку для здоров'я й життя. Поїзди, вагони та інші залізничні об'єкти перебувають під високою напругою. Струмом може вдарити навіть на відстані.

Нагадаємо, в Одесі 28 травня 10-річного хлопчика уразило електричним струмом, коли він заліз на вантажний вагон потяга.