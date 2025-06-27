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В Одесі підозрюють чоловіка у спробі підкупу інженера оборонного підприємства заради секретних даних ЗСУ

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупу працівника оборонного підприємства. Фото: СБУВ Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупу працівника оборонного підприємства. Фото: СБУ

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підкупити посадовця оборонного підприємтсва, щоб отримати секретні розробки Збройних сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України Одеської області.

За даними слідства, представник приватної компанії пропонував хабар, щоб отримати дані про технічну документацією та креслення модернізації бойових літаків українських військових.

«Щоб отримати технічну документацію та креслення відповідних розробок, зловмисник запропонував хабар інженеру місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення Міноборони України», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримала чоловіка під час передачі посадовцю оборонного підприємства грошей та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Надання неправомірної вигоди службовій особі», за що загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування триває, правоохоронці з’ясовують мотиви та обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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