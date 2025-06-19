Підозрюють у держзраді: військовий коригував удари РФ по «Нептунах» на Одещині

СБУ затримала військового за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними СБУ, 33-річного військовослужбовця завербувала російська розвідка, аби той передав ї точне місце розташування українських ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.

Йдеться про зброю, яка контролює прибережну зону Чорного моря. Якби противник отримав координати, планував завдати комбінованого удару — дронами-камікадзе та ракетами, зазначають правоохоронці.

За версією слідства, підозрюваний також мав скоригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де проходив підготовку.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами зв’язку з російськими кураторами. Його затримали, коли він готував звіт для росіян.

Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала курсанта одного з провідних військових інститутів, якого також підозрюють у роботі на російську ФСБ. Його завданням було передати росіянам координати об’єктів власного навчального закладу для подальшого ракетного удару.