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Курсант військового інституту підозрюється у коригуванні удару РФ по своєму вишу: йому загрожує довічне

У військовому інституті затримали курсанта, який виявився агентом ФСБ, фото: Служба безпеки УкраїниУ військовому інституті затримали курсанта, який виявився агентом ФСБ, фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила курсанта одного з провідних військових інститутів, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ.

Його завданням було передати росіянам координати об’єктів власного навчального закладу для подальшого ракетного удару, повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, хлопець шукав підробіток у Telegram і натрапив на російських кураторів. Він передавав їм координати корпусів, полігонів, казарм, а також підприємств ВПК, де проходили заняття курсантів. Для цього робив приховані фото з геолокацією й навіть складав графіки перебування курсантів.

Хлопця затримали у навчальному закладі. Йому повідомили про підозру в державній зраді (частина 2 статті 111 ККУ). Зараз він під вартою без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ Служба безпеки України Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ, фото: СБУСкриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ Служба безпеки України Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ, фото: СБУ
Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ Служба безпеки України Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ, фото: СБУСкриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ Служба безпеки України Скриншоти листування підозрюваного з куратором ФСБ, фото: СБУ

Нагадаємо, що у Херсоні засудили до 15 років тюрми військовослужбовця Національної гвардії України. Він збирав та передавав представнику РФ аудіо та текстову інформацію. Зокрема, про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.

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