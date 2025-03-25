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Повідомляв про локації ЗСУ: у Херсоні військовослужбовець отримав 15 років тюрми

Осуджений за держзраду військовослужбовець. Фото: Херсонська обласна прокуратураОсуджений за держзраду військовослужбовець. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону

У Херсоні суд визнав винним у державній зраді військовослужбовця Національної гвардії України та приговорив його до 15 років тюрми.

Як зазначили в спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону, його майно конфіскували та позбавили військового звання «старший солдат». 

У суді довели, що засуджений восени 2024 року з власної ініціативи збирав та передавав представнику РФ аудіо та текстову інформацію. Зокрема, про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України. Повідомляється, що у судовому засіданні засуджений свою вину визнав повністю.

Раніше повідомлялось, що екскомандиру 73-го морського центру ССО, посадовцю Очаківської міськради Едуарду Шевченку, обвинуваченому у державній зраді, стало погано під час засідання у Заводському районному суді Миколаєва.

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