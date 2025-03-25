Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Судді Заводського районного суду відклали розгляд справи на кінець квітня. Фото: «МикВісті»

Екскомандиру 73-го морського центру ССО, посадовцю Очаківської міськради Едуарду Шевченку, обвинуваченому у державній зраді, стало погано під час засідання у Заводському районному суді Миколаєва.

Засідання мало пройти у понеділок, 24 березня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що планувалось дослідити ще низку доказів. Однак процес довелося зупинити. Під час уточнюючих запитань суддів Шевченко не зміг відповідати — йому стало важко дихати. Конвой викликав до суду лікарів швидкої та вивів присутніх із зали.

Едуарду Шевченку стало погано на початку засідання. Фото: «МикВісті» Після огляду медики зазначили, що Шевченко не в стані продовжувати засідання. Фото: «МикВісті»

Медики констатували, що продовжувати участь у засіданні Едуард Шевченко не зможе. Причиною поганого стану підсудного попередньо назвали проблеми з артеріальним тиском.

Розгляд справи відкладено на кінець квітня. Водночас суд продовжив термін тримання Шевченка під вартою у СІЗО до 22 травня.

Нагадаємо, минулого засідання у справі Едуарда Шевченка заслухали фрагмент діалогу мера Сергія Бичкова з російською стороною. Розмова відбувалась під наглядом представників Служби безпеки України.

Справа Едуарда Шевченка

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Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Про затримання чоловіка за фактом державної зради стало відомо у березні 2023 року.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й свого часу був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відгукувався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла.

4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

У жовтні суд частково зняв арешт з майна обвинуваченого. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».