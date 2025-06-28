СБУ атакувала аеродром «Кіровське» у Криму — знищені три гелікоптери

Атака на російський військовий аеродром «Кіровське» в Криму. Скриншот із відео СБУ, надане джерелам hromadske

У ніч на 28 червня дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, внаслідок удару знищили три гелікоптери — багатоцільовий Мі-8, транспортний Мі-26 та ударний Мі-28. Також уражено самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». На території аеродрому відбулася вторинна детонація.

У СБУ зазначили, що дрони уразили місця дислокації авіації, засоби протиповітряної оборони, склади боєприпасів, а також позиції, де базувалися розвідувальні та ударні безпілотники.

Нагадаємо, СБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Агенти спецслужби замінували та підірвали опори моста.

Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вибух, який стався напередодні на Кримському мосту, не завдав пошкоджень споруді.