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Російські війська обстріляли 29 сіл і міст Херсонщини: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби війська Російської Федерації атакували 29 населених пунктів Херсонської області. Загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Про це вранці 30 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дар’ївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам’янка, Приозерне, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Червоний Маяк та Херсон.

Унаслідок атак пошкоджені багатоповерховий будинок, 17 приватних осель, газопроводи, вежі мобільного зв’язку, господарські споруди, склад і гараж.

Нагадаємо, також 29 червня російські війська обстрілювали і Миколаївську область. У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок.

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