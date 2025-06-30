Коригували атаки РФ на півдні України: двох одеситів підозрюють у співпраці з російською розвідкою

В Одесі затримали двох місцевих жителів, які підозрюються у співпраці з російською розвідкою. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), яких підозрюють у передачі координат для ударів по підрозділах Сил оборони на південному напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Одна з підозрюваних — 61-річна лікарка-реабілітологиня — системно передавала представникам Росії інформацію про розташування українських військових, пересування техніки та позиції біля оборонних об’єктів в Одесі. Для розширення обсягу розвідувальних даних вона залучила до співпраці свого знайомого — 36-річного колишнього працівника «Укрзалізниці».

Правоохоронці задокументували телефонний діалог, у якому співробітник ГРУ призначав конкретні цілі — командні пункти, батареї протиповітряної оборони й складські об’єкти Збройних сил України поблизу Одеси та акваторії Чорного моря. Також агенти намагалися отримати графіки руху військових поїздів і їхнє місце зупинки на транзитних станціях.

Лікарка, під виглядом роботи з пацієнтами-військовими, завуальовано допитувала їх про позиції Сил оборони. Обоє агентів також обходили місто і околиці, фіксуючи потенційні цілі на камери своїх телефонів.

Слідчі оголосили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Обом підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі затримали двох місцевих жителів, які підозрюються у співпраці з російською розвідкою. Фото: СБУ В Одесі затримали двох місцевих жителів, які підозрюються у співпраці з російською розвідкою. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала військового, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними СБУ, 33-річного військовослужбовця завербувала російська розвідка, аби той передав ї точне місце розташування українських ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.