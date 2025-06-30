В Одесі загинула жінка через удар струмом на підстанції
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- Даріна Мельничук
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15:03, 30 червня, 2025
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Увечері 29 червня у Приморському районі Одеси загорілися електрокабелі в приміщенні трансформаторної підстанції. Внаслідок пожежі загинула жінка.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
Пожежа сталася на вулиці Бернардацці. У шахті під трансформаторною підстанцією рятувальники виявили тіло жінки. Дані загиблої встановлюють. За попередньою інформацією, вона померла через ураження електричним струмом.
За добу в Одеській області сталося 89 пожеж: 12 — у регіональному центрі, решта — в області.
Нагадаємо, 26 червня, в Одеському районі на залізниці травмувалася 13-річна дівчинка. Дитина залізла на дах вантажного поїзда, де її уразило електричним струмом.
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