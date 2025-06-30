За тиждень на Херсонщині знищили 75% дронів, запущених росіянами
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- Даріна Мельничук
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19:52, 30 червня, 2025
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У період з 23 по 29 червня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить 75% від загальної кількості використаних по Херсонській області.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Усього за тиждень зафіксовано 2133 випадки застосування FPV-дронів і скидів з безпілотників, з яких 1124 — у межах Херсонської громади. Також на цій території знищили 867 російських дронів.
Нагадаємо, упродовж доби війська РФ атакували 29 населених пунктів Херсонської області. Загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.
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