Викрав особисті речі з військового автомобіля: у Миколаєві чоловіка підозрюють у пограбуванні

У Миколаєві чоловіка підозрюють у пограбуванні майна з автомобіля військового. Фото: Нацполіція

У Миколаєві правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя, якого підозрюють у крадіжці майна з автомобіля військовослужбовця.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Інцидент стався після того, як 25-річний військовий припаркував службовий позашляховик біля будинку. Вранці він виявив розбите вікно та зникнення ноутбука, канцелярського приладдя й особистих речей.

Під час оперативних дій поліція встановила особу, яка ймовірно причетна до скоєння злочину. Його затримали на одній із вулиць міста у формі військовослужбовця. Як з’ясувалося, чоловік раніше неодноразово був засуджений за крадіжки.

Слідчі затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліція перевіряє причетність затриманого до інших подібних злочинів у Миколаєві.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік напідпитку сів за кермо автівки свого знайомого, але не зміг правильно зорієнтуватися на перехресті та випадково повернувся назад у місто, де його затримала поліція. Його підозрюють у викрадені, тож йому загрожує до п’яти років тюрми.