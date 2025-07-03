Bild: ППО від США Україні вистачить тільки до кінця літа

ППО. Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters

Україна матиме достатній запас американської зброї для відбиття атак Росії лише до кінця літа.

Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на оцінку військових експертів.

Журналісти повідомляють, що Білий дім призупинив постачання Україні низки важливих боєприпасів і ракет, зокрема:

зенітних ракет PAC-3 до систем Patriot — наразі єдиних, здатних перехоплювати російські балістичні ракети;

боєприпасів GMLRS для HIMARS;

155-мм артилерійських снарядів;

ракет Stinger, AIM-7 та Hellfire.

Bild називає припинення поставок ракет для Patriot «особливо драматичним». Без боєприпасів GMLRS HIMARS втратять ефективність, а без ракет AIM-7 Україна не зможе повною мірою використовувати F-16 проти дронів.

Військовий експерт видання Карло Масала наголошує, що всі згадані системи є критично важливими. За його словами, ситуація може стати критичною вже восени, якщо постачання не буде відновлено. Європі, ймовірно, доведеться шукати шляхи компенсації дефіциту.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.

Раніше повідомлялось, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.