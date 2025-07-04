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₴10 тис. за благоустрій: на Одещині посадовця міськради підозрюють у хабарництві

Затримання посадовця, якого підозрюють в хабарництві. Фото: НацполіціяЗатримання посадовця, якого підозрюють в хабарництві. Фото: Нацполіція

На Одещині затримали виконувача обов’язків заступника голови однієї з міських рад Одеського району, який також очолював управління житлово-комунального господарства. Його підозрюють у вимаганні хабаря в розмірі 10 тисяч гривень за організацію благоустрою прибудинкової території.

Як повідомили в поліції Одеської області, посадовець запропонував вирішити питання благоустрою через підконтрольне комунальне підприємство, але лише за грошову «винагороду».

За підрізку дерев і кущів, прибирання сміття та інші роботи він вимагав кошти в керівника ОСББ, пригрозивши, що в разі відмови не буде жодної підтримки від міських служб.

Після передачі грошей чиновника затримали, а готівку вилучили. Йому оголосили підозру у отриманні хабаря. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, але може внести заставу в розмірі понад 242 тисяч гривень.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала виконувача обов’язків директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міськради. Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря.

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