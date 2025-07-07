  • понеділок

    7 липня, 2025

  • 30.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 30.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака на Одесу: зруйновані будівлі та згорілі авто, одна людина загинула

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 7 липня російські дрони атакували Одесу. Атака спричинила масштабні руйнування та пожежі. Повідомляється про одного загиблого — охоронця, який перебував у приміщенні для охорони на території новобудови.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Під удар потрапили гаражі, адміністративна будівля на станції техобслуговування та кілька будівельних вагончиків. Через потужні вибухи та пожежі згоріли легкові авто, вантажівки та автобуси, зазначив Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Повітряна тривога в регіоні тривала понад три години. Під час неї фіксувалося переміщення безпілотників над Чорним морем у напрямку міста. У багатьох районах Одеси лунали вибухи.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Одеська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом нічної атаки — слідство розслідує злочини за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Повний список руйнувань поки встановлюється.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 3 липня росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Тоді загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кіма розповіли про стан постраждалих від вчорашньої атаки дронами по Миколаєву
Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю
На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей
Реклама

Читайте також:

новини

У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей
Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю
У Кіма розповіли про стан постраждалих від вчорашньої атаки дронами по Миколаєву

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю

1 година тому

У Києві боротимуться з мотоциклістами з гучним вихлопом, – міська влада

Головне сьогодні