Нічна атака на Одесу: зруйновані будівлі та згорілі авто, одна людина загинула

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 7 липня російські дрони атакували Одесу. Атака спричинила масштабні руйнування та пожежі. Повідомляється про одного загиблого — охоронця, який перебував у приміщенні для охорони на території новобудови.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Під удар потрапили гаражі, адміністративна будівля на станції техобслуговування та кілька будівельних вагончиків. Через потужні вибухи та пожежі згоріли легкові авто, вантажівки та автобуси, зазначив Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Повітряна тривога в регіоні тривала понад три години. Під час неї фіксувалося переміщення безпілотників над Чорним морем у напрямку міста. У багатьох районах Одеси лунали вибухи.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Одеська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом нічної атаки — слідство розслідує злочини за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Повний список руйнувань поки встановлюється.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 3 липня росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Тоді загинули двоє людей, ще троє постраждали.