В Одесі підлітки напали із пневматичними пістолетами на безхатька в парку

В Одесі підлітки напали із пневматичними пістолетами на безхатька. Ілюстраційне фото: Нацполіція

В Одесі троє підлітків із пневматичними пістолетами напали на незнайомого чоловіка в парку, завдавши йому травм.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався наприкінці червня. За даними слідства, троє підлітків цілеспрямовано прийшли в парк, щоб знайти безхатька і познущатися з нього. Двоє дітей мали при собі пневматичні пістолети. Коли зустріли 30-річного чоловіка, почали ображати його словами. Потім він намагався піти, але підлітки почали стріляли в нього з пістолетів, а один із них збив його з ніг і побив руками та ногами.

Діти втекли, поки не втрутилися перехожі. Поліція і швидка прибули на місце, постраждалого госпіталізували з численними пораненнями кінцівок та плеча.

Поліцейські вже затримали двох підозрюваних —14-річного та 16-річного хлопців. За їх словами, пневматичні пістолети вони купили через інтернет, зброю вже вилучили слідчі. Обом повідомли про підозру за частино 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з використанням предмета, призначеного для нанесення тілесних ушкоджень). Хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд призначив їм нічний домашній арешт. Третій підліток досі знаходиться у розшуку. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень постраждалого визначать судово-медичні експерти.

Нагадаємо, поліція Одещини розслідує випадок жорстокого побиття 12-річного хлопчика. У соцмережах поширили відео, на якому видно, як 17-річний підліток, у присутності іншого, б'є дитину.