На Миколаївщині за добу сталося 38 пожеж: горіли поля та автівки

На Миколаївщині за добу сталося 38 пожеж. Фото: ДСНС

За даними Головного управління ДСНС у Миколаївській області, 10 липня та в ніч проти 11-го на території регіону зареєстрували 38 пожеж.

Одна з них сталася в Костянтинівській громаді Миколаївського району — через бойову роботу та падіння уламків ворожого дрона зайнявся сухостій. Вогонь охопив 3 гектари відкритої території. Постраждалих немає.

Також зафіксовані дві пожежі автомобілів — у Первомайську згорів ЗАЗ 968М, у Миколаєві — Range Rover. Вогонь вдалося швидко ліквідувати.

Крім того, за межами села Троянка згоріло 4 гектари пшениці, ще стільки ж вдалося врятувати. У селі Поділля вогонь пошкодив понад 1,5 гектарів екосистеми, з них 6000 квадратних метри — пшениця.

Переважна більшість пожеж виникли на відкритих територіях — горіли суха трава, чагарники, лісосмуги. Загальна площа займання перевищила 36 гектарів. Пожежі пошкодили або знищили п’ять господарчих споруд і один гараж, ще дві споруди постраждали частково.

Нагадаємо, що протягом 9 липня та в ніч на 10 липня рятувальники загасили 45 пожеж на території Миколаївської області. Одну з них спричинили бойові дії.