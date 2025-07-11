Росія атакувала Одесу: є поранені, пошкоджено будівлі, автомобілі та стайню
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- Даріна Мельничук
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13:35, 11 липня, 2025
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Вранці 11 липня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, пошкоджено житлові й адміністративні будівлі, автомобілі, цивільну інфраструктуру, а також стайню.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
«Наразі відомо про вісім постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога», — йдеться в повідомленні.
Як повідомили місцеві жителі в коментарі «Суспільному», під час атаки пошкодили приміщення стайні, де поранено кількох тварин. За словами очевидця, загинула кобила на ім’я Камелія, ще одна тварина дістала поранення. На момент обстрілу в приміщенні перебували п’ятеро коней і четверо поні. Щоб вивести тварин, довелося зламати ворота та частину огорожі.
«Я 30 років працюю з тваринами. Камелія була особливою — така ж, як і я. Такий самий характер. Мені дуже важко говорити. Нічого додати. Просто... усе зруйнувалося», — поділилася власниця Юлія.
Нагадаємо, у ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».
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