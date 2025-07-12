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ДБР оголосила підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Голову Центра протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від мобілізації. Фото: Київ24Голову Центра протидії корупції Віталія Шабуніна підозрюють в ухиленні від військової служби. Фото: Київ24

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві.

Про це повідомляє ДБР.

Імені фігуранта не називають, однак, як пише «Бабель», в ДБР підтвердили, що йдеться про голову Центра протидії корупції Віталія Шабуніна. Правоохоронці наголосили, що підозра жодним чином не повʼязана з професійною діяльністю Шабуніна.

Слідство зазначає, що після мобілізації у 2022 році чоловік тривалий час не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, які не є частиною Сил оборони. Попри відсутність у військовій частині, щомісяця Шабунін отримував грошове забезпечення — понад 50 тисяч гривень, кажуть у ДБР.

Віталій Шабунін під час затримання. Фото: ДБРВіталій Шабунін під час затримання. Фото: ДБР

Там додали, що фігурант незаконно використовував позашляховик, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Шабунін, зокрема, пересувався на цьому авто по Києву, йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, у березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за ухилення від військової служби та підробку документів від НАЗК.

Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.

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