На Миколаївщині за добу сталося 40 пожеж: горів житловий сектор та поля

На Миколаївщині за добу сталось 40 пожеж. Фото: ДСНС

Протягом 11–12 липня на території Миколаївської області сталось 40 пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема, три випадки сталися в приватному секторі:

у місті Вознесенськ горів гараж на площі 20 кв. м, пожежу ліквідовано, житловий будинок та господарську споруду вдалося зберегти;

у селі Мар’янівка Баштанського району та селі Сила Вознесенського району горіли господарчі споруди з сіном, площа кожної пожежі — 30 кв. м. Причини загоряння встановлюються.

На Миколаївщині за добу сталось 40 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталось 40 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталось 40 пожеж. Фото: ДСНС

Близько 21:00 11 липня в селі Костянтинівка Миколаївського району сталася пожежа комбайна на відкритій території. Загоряння ліквідовано на площі 20 кв. м. Внаслідок події техніка знищена.

Крім того, зареєстровано 36 пожеж на відкритих територіях. У тому числі дві пожежі на полях. Найбільшу площу охоплено в Миколаївському районі — 46 гектарів, з них 22 гектари на сільськогосподарських полях. В окремих випадках вогонь наближався до приватного сектору та пошкодив житлові споруди.

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.