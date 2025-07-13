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У Британії під час зльоту розбився бізнес-джет

Під Лондоном робився літак Фото:TalkTVПід Лондоном робився літак Фото:TalkTV

У британському аеропорту «Лондон Саутенд» 13 липня розбився невеликий бізнес-джет.

Про це повідомляє The Mirror.

Інцидент стався близько 16:00. Свідки розповіли, що після падіння літака бачили «величезну вогняну кулю» та густий чорний дим.

За попередніми даними, літак розбився під час зльоту та мав летіти до Нідерландів. Наразі точна кількість людей на борту невідома. На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, що у Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув пілот.

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