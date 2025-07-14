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У Миколаєві підозрюють трьох працівників підприємства в незаконній утилізації відходів: шкода довкіллю склала понад ₴3,2 млн

Трьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходівТрьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві директора, бухгалтера та водія одного з місцевих підприємств підозрюють у скоєнні правопорушень у сфері екологічної безпеки.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, директор організував схему незаконного вивезення, зберігання та утилізації небезпечних відходів. До цієї діяльності він залучив бухгалтера та водія. Без відповідної ліцензії директор доручив бухгалтеру подати документи до системи Prozorro для участі в державних закупівлях. У результаті підприємство уклало 26 договорів із комунальними та державними установами, зокрема медичними, на загальну суму майже 800 тисяч гривень.

Відходи, отримані за цими договорами, водій вивозив на самовільно зайняту земельну ділянку, яка не призначена для подібного використання. Згідно з висновками судово-екологічної експертизи, довкіллю завдано збитків на понад 3,2 мільйона гривень.

Підозрюваним інкримінують такі статті Кримінального кодексу України:

  • частина 3 статті 28 — вчинення злочину організованою групою;

  • частина 2 статті 239 — забруднення або псування земель, що спричинило тяжкі наслідки;

  • частина 2 статті 197-1 — самовільне зайняття земельної ділянки, що завдало значної шкоди;

  • частина 1 статті 325 — порушення санітарних правил, що створює загрозу для здоров’я населення.

Трьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураТрьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Трьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураТрьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Трьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураТрьох працівників підприємства у Миколаєві підозрюють в незаконній утилізації відходів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо,у Миколаєві почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття від будинків пошкоджених під час обстрілу міста.

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