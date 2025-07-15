В Одесі сталась смертельна аварія: загинув мотоцикліст

У вівторок, 14 липня, вночі на Миколаївській дорозі в Одесі сталася аварія, внаслідок якої загинув 54-річний мотоцикліст.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що автомобіль Volkswagen Golf, яким керував громадянин іншої держави, зіткнувся з мотоциклом, що зупинився перед світлофором. Мотоцикліста намагалися реанімувати на місці, але він помер.

Водія автомобіля перевірили на вміст алкоголю — пристрій показав 1,3 проміле. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Порушника затримано, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Обидва транспортні засоби вилучено, призначено необхідні експертизи.

В Одесі іноземця підозрюють у смертельному наїзді на мотоцикліста. Фото: Нацполіція В Одесі іноземця підозрюють у смертельному наїзді на мотоцикліста. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 10 липня, близько 11:00, на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» неподалік села Коблеве сталася смертельна аварія.