За добу на Миколаївщині сталося майже півсотні пожеж: постраждав чоловік

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Упродовж 14 липня та ночі проти 15 липня на території Миколаївської області зареєстровано 49 випадків загоряння. Один із них стався у Вознесенському районі внаслідок атаки ворожого дрона — зайнявся об’єкт інфраструктури. Пожежу швидко загасили.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Ще один інцидент трапився у селі Дмитро-Білівка Казанківської громади. Там спалахнула господарча споруда з сіном. 67-річний чоловік намагався самотужки приборкати вогонь до приїзду рятувальників і отримав опіки. Після огляду медиками він відмовився від госпіталізації. Площа займання склала 8 квадратних метрів.

Наймасштабніше загоряння зафіксували між селами Лоцкине та Новомар’ївка Інгульської громади. На відкритій ділянці зайнявся сухостій неподалік садових товариств «Пролісок» і «Інгул». Через зарості та захаращення вогонь швидко поширився, знищуючи дачі й господарчі будівлі. На момент прибуття рятувальників горіло вже 15 забудов. До ліквідації пожежі залучили рятувальні підрозділи, трактори з боронами та водовозки. Загальна площа займання склала близько 40 гектарів. Від вогню вдалося врятувати 26 дачних будинків.

Інші випадки не були масштабними. До гасіння пожеж залучались місцеві пожежні команди з Пересадівки, Степового, Рибаківки, Олександрівки, а також техніка підприємств, що допомагала доставляти воду.

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.