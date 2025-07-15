На Одещині ексначальницю поштового відділення підозрюють у привласненні субсидій пенсіонерів

На Одещині експосадовицю підозрюють у привласненні субсидій пенсіонерів. Фото: Нацполіція

В Одеській області ексначальницю поштового відділення підозрюють у привласненні бюджетних коштів і підробленні документів. Гроші мали отримати малозабезпечені пенсіонери як субсидію.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що керівниця одного з поштових відділень у Болградському районі отримувала державну фінансову допомогу, передбачену на оплату комунальних послуг, а також придбання пічного палива та скрапленого газу для пенсіонерів. Проте кошти адресатам не передавала.

За даними правоохоронців, жінка підробляла підписи одержувачів у службовій документації, зазначаючи, що виплати нібито здійснені, хоча фактично залишала гроші собі. Для звіту перед керівництвом вона використовувала підроблені відомості.

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Також повідомляється, що пенсіонерам, які очікували на виплати, підозрювана пояснювала відсутність грошей нібито затримкою з боку Пенсійного фонду. Після звернень громадян до відповідної установи з’ясувалося, що кошти були перераховані та отримані.

Таким чином, за чотири місяці жінка привласнила 194 912 гривень, що призначалися для 31 пенсіонера. У поліції зазначили, що отримані кошти вона витратила на власні потреби.

Експосадовиці оголошено підозру за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужими коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У разі доведення вини їй загрожує до восьми років позбавлення волі з можливістю заборони займати посади або здійснювати певну діяльність строком до трьох років. Жінку звільнили з посади, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, в Україні щороку зростає кількість вироків за корупційні злочини. У 2024 році засудили 2 195 осіб — це майже 80 % від усіх обвинувачених у подібних справах.