У 2024 році майже 80% обвинувачених у корупційних справах були засуджені, кількість вироків зростає, — НАЗК
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- Даріна Мельничук
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19:33, 08 липня, 2025
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В Україні щороку зростає кількість вироків за корупційні злочини. У 2024 році засудили 2 195 осіб — це майже 80 % від усіх обвинувачених у подібних справах.
За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, 60 осіб отримали вироки у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). З них 17 отримали реальні тюремні терміни (переважно від 5 до 10 років), 34 були звільнені з випробувальним терміном, а решту оштрафували.
У 25 % засуджених конфіскували майно, також більшості заборонили обіймати держпосади або вести певну діяльність.
Найбільше вироків у ВАКС стосувались зловживань владою, привласнення або розтрат майна, корупційного впливу та хабарництва.
Натомість у місцевих судах засудили 2 135 осіб, здебільшого за пропозицію чи одержання хабара. Переважне покарання — штраф.
Для порівняння: у 2021 році за цією ж категорією злочинів засудили 1 149 осіб, з яких лише 24 — за топкорупцію.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупцію.
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