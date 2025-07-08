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У 2024 році майже 80% обвинувачених у корупційних справах були засуджені, кількість вироків зростає, — НАЗК

У 2024 році у справах про корупцію засудили майже 80% обвинувачених (Фото: ВАКС). Ілюстраційне фото: Радіо СвободаУ 2024 році у справах про корупцію засудили майже 80% обвинувачених (Фото: ВАКС). Ілюстраційне фото: Радіо Свобода

В Україні щороку зростає кількість вироків за корупційні злочини. У 2024 році засудили 2 195 осіб — це майже 80 % від усіх обвинувачених у подібних справах.

За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, 60 осіб отримали вироки у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). З них 17 отримали реальні тюремні терміни (переважно від 5 до 10 років), 34 були звільнені з випробувальним терміном, а решту оштрафували.

У 25 % засуджених конфіскували майно, також більшості заборонили обіймати держпосади або вести певну діяльність.

Інфографіка: НАЗКІнфографіка: НАЗК

Найбільше вироків у ВАКС стосувались зловживань владою, привласнення або розтрат майна, корупційного впливу та хабарництва.

Натомість у місцевих судах засудили 2 135 осіб, здебільшого за пропозицію чи одержання хабара. Переважне покарання — штраф.

Для порівняння: у 2021 році за цією ж категорією злочинів засудили 1 149 осіб, з яких лише 24 — за топкорупцію.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупцію

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