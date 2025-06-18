Рада схвалила новий закон про відповідальність за корупцію: що зміниться

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: Голос України

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупцію.

Відповідне рішення підтримали 245 депутатів, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ вносить зміни до кримінального та адміністративного законодавства. Зокрема, підвищується поріг для кримінальної відповідальності за подання недостовірної інформації в деклараціях з 1,5 мільйони гривень грн до 2,27 мільйони гривень. В НАБУ пояснюють це інфляцією та подорожчанням життя.

За умисне декларування неправдивих відомостей на понад 2,27 мільйони гривень передбачено штраф до 136 тисяч гривень, громадські роботи або позбавлення волі до двох років.

Підвищено і поріг адміністративної відповідальності — з понад 302 тисяч гривень до понад 454 тисяч гривень. Нижчі суми неточностей більше не каратимуться.

Окрім того, закон обмежує повноваження НАЗК. Зокрема, агентство зможе перевіряти спосіб життя декларантів лише за період їхньої роботи на державній чи муніципальній посаді. Також НАЗК не зможе моніторити життя осіб, які не є держслужбовцями, але виконують публічні функції — нотаріусів, аудиторів, арбітражних керуючих.

У Головному експертному управлінні Ради вже вказали, що деякі зміни можуть створити нові корупційні ризики.

Нагадаємо, що згідно опитувань корупція майже зрівнялася з війною у списку головних проблем для українців.