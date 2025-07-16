За добу на Миколаївщині сталося 46 пожеж: горіла пшениця, ліс та квартира

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.

Зафіксовано також кілька пожеж у житлі, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Миколаєві сталася пожежа в п’ятиповерховому будинку — попередньо через коротке замкнення. Горіло в кімнаті на другому поверсі. Через сильне задимлення рятувальники вивели з будинку п’ятьох мешканців. Загоряння загасили на площі 10 квадратних метрів.

У селі Українець Вознесенського району вогонь з сухостою перекинувся на поле з пшеницею — згоріло 23 гектари.

За даними рятувальників, серйозною залишається ситуація з пожнивними залишками — зафіксовано 7 випадків за добу. Також знову горів ліс: у Березанській громаді зайнявся листяний настил та акацієві насадження. Лісову пожежу вчасно зупинили. Загалом за добу вогонь охопив понад 102 гектари.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.