На Миколаївщині за добу згоріло понад 50 гектарів сухої трави та 11 будівель

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 16 липня зафіксували 56 пожеж, більшість з них — через загоряння сухостою, чагарників, сміття та лісосмуг. Загальна площа займання склала понад 52 гектари.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогонь неодноразово наближався до житлових будинків. Знищено 8 господарчих споруд, 2 дачні будинки та один житловий будинок, який не використовувався.

До гасіння залучалися рятувальники та місцеві пожежні з різних сіл області. Усі пожежі вдалося ліквідувати.

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 16 липня. Фото: ДСНС

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