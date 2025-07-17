На Миколаївщині за добу згоріло понад 50 гектарів сухої трави та 11 будівель
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- Марія Хаміцевич
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13:48, 17 липня, 2025
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На Миколаївщині 16 липня зафіксували 56 пожеж, більшість з них — через загоряння сухостою, чагарників, сміття та лісосмуг. Загальна площа займання склала понад 52 гектари.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вогонь неодноразово наближався до житлових будинків. Знищено 8 господарчих споруд, 2 дачні будинки та один житловий будинок, який не використовувався.
До гасіння залучалися рятувальники та місцеві пожежні з різних сіл області. Усі пожежі вдалося ліквідувати.
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