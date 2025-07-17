У Миколаєві через пожежу загинула жінка
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- Марія Хаміцевич
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15:22, 17 липня, 2025
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У Миколаєві 16 липня загорівся приватний будинок. Під час гасіння рятувальники вивели з квартири 65-річну жінку. Її госпіталізували з опіками, але вона померла в лікарні під час реанімації.
Пожежу ліквідували на невеликій площі, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Загалом протягом 16 липня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках і господарчих спорудах.
У селі Миколаївка Баштанського району загорілися дві господарчі споруди. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Рятувальники не допустили його поширення на житловий будинок.
У селі Полігон Миколаївського району зайнялися покрівлі двох житлових будинків. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців вогонь не перекинувся на сусідні будівлі.
В Очакові загорілася літня кухня на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Житловий будинок поруч не постраждав. Причини усіх пожеж з’ясовуються.
Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.
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