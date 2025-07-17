У Миколаєві через пожежу загинула жінка

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У Миколаєві 16 липня загорівся приватний будинок. Під час гасіння рятувальники вивели з квартири 65-річну жінку. Її госпіталізували з опіками, але вона померла в лікарні під час реанімації.

Пожежу ліквідували на невеликій площі, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Загалом протягом 16 липня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках і господарчих спорудах.

У селі Миколаївка Баштанського району загорілися дві господарчі споруди. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Рятувальники не допустили його поширення на житловий будинок.

У селі Полігон Миколаївського району зайнялися покрівлі двох житлових будинків. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців вогонь не перекинувся на сусідні будівлі.

В Очакові загорілася літня кухня на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Житловий будинок поруч не постраждав. Причини усіх пожеж з’ясовуються.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.