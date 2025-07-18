  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 27.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося 30 пожеж: горіли будинки, суха трава та вантажівка з зерном

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 17 липня та вночі 18 липня на Миколаївщині спалахнуло 30 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Три з них виникли в житлових будинках:

  • у Новому Бузі горіла господарська споруда на території приватного будинку, згоріло 25 квадратних метрів;
  • у Миколаєві загорівся будинок, попередньо через коротке замикання, вогонь охопив 30 квадратних метрів;
  • у селі Новосвітлівка Вознесенського району горів будинок, згоріло 106 квадратних метрів.

У селі Вікторівка через займання сухої трави вогонь підібрався до житлових будинків. Згоріли дві нежитлові будівлі та три господарські споруди. Площа займання — 2,5 гектара.

Також у Новому Бузі горіла вантажівка з пшеницею. Рятувальники загасили вогонь і не дали згоріти 35 тоннам зерна.

Більшість інших пожеж — займання сухої трави. В одному з випадків вигоріло поле пшениці на площі 10 гектарів. Загалом за добу вогонь знищив понад 32 гектари.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.

Останні новини про: Пожежі

Через обстріли на Миколаївщині загорівся будинок та ферма
На Миколаївщині за добу згоріло понад 50 гектарів сухої трави та 11 будівель
У Миколаєві через пожежу загинула жінка
Реклама

Читайте також:

новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві через пожежу загинула жінка
На Миколаївщині за добу згоріло понад 50 гектарів сухої трави та 11 будівель
Через обстріли на Миколаївщині загорівся будинок та ферма

У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

У центрі Миколаєва КП «Парки» незаконно спиляли дерево: інспектори склали протокол

2 години тому

Випускники Миколаївщини отримають більше грошей на навчання, якщо залишаться вступати вдома

Головне сьогодні