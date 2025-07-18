На Миколаївщині за добу сталося 30 пожеж: горіли будинки, суха трава та вантажівка з зерном
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- Марія Хаміцевич
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12:44, 18 липня, 2025
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Протягом 17 липня та вночі 18 липня на Миколаївщині спалахнуло 30 пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Три з них виникли в житлових будинках:
- у Новому Бузі горіла господарська споруда на території приватного будинку, згоріло 25 квадратних метрів;
- у Миколаєві загорівся будинок, попередньо через коротке замикання, вогонь охопив 30 квадратних метрів;
- у селі Новосвітлівка Вознесенського району горів будинок, згоріло 106 квадратних метрів.
У селі Вікторівка через займання сухої трави вогонь підібрався до житлових будинків. Згоріли дві нежитлові будівлі та три господарські споруди. Площа займання — 2,5 гектара.
Також у Новому Бузі горіла вантажівка з пшеницею. Рятувальники загасили вогонь і не дали згоріти 35 тоннам зерна.
Більшість інших пожеж — займання сухої трави. В одному з випадків вигоріло поле пшениці на площі 10 гектарів. Загалом за добу вогонь знищив понад 32 гектари.
Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.
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