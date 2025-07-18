На Миколаївщині за добу сталося 30 пожеж: горіли будинки, суха трава та вантажівка з зерном

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 17 липня та вночі 18 липня на Миколаївщині спалахнуло 30 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Три з них виникли в житлових будинках:

у Новому Бузі горіла господарська споруда на території приватного будинку, згоріло 25 квадратних метрів;

у Миколаєві загорівся будинок, попередньо через коротке замикання, вогонь охопив 30 квадратних метрів;

у селі Новосвітлівка Вознесенського району горів будинок, згоріло 106 квадратних метрів.

У селі Вікторівка через займання сухої трави вогонь підібрався до житлових будинків. Згоріли дві нежитлові будівлі та три господарські споруди. Площа займання — 2,5 гектара.

Також у Новому Бузі горіла вантажівка з пшеницею. Рятувальники загасили вогонь і не дали згоріти 35 тоннам зерна.

Більшість інших пожеж — займання сухої трави. В одному з випадків вигоріло поле пшениці на площі 10 гектарів. Загалом за добу вогонь знищив понад 32 гектари.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.