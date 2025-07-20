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За добу на Миколаївщині майже півсотні разів горіли поля та суха трава: в одній з пожеж загинула жінка

Пожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНС

У Миколаївській області внаслідок пожежі сухої трави на території приватного будинку загинула літня жінка, ще одна — постраждала. 

Пожежа виникла через необачно викинутий недопалок, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

«Спека та поривчастий вітер спровокував швидке розповсюдження вогню, який перекинувся на господарчі будівлі та житловий будинок», — додали там.

Пожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 19 липня, фото: ДСНС

Саме в цьому будинку проживала загибла 86-річна жінка. Її 55-річна донька намагалась її врятувати, через що сама отримала опіки верхніх кінцівок 1-2 ступені.

Постраждалу направили до опікового відділення міської лікарні №3 у Миколаєві. Пожежу будинку площею 100 квадратних метрів та сухої трави 200 квадратних метрів загасили вогнеборці. Для з’ясування всіх обставин працювали офіцер-рятувальник громади та співробітники поліції.

Загалом впродовж 19 липня та в ніч проти 20 на території Миколаївської області виникло 49 пожеж: горіла суха трава, сміття, чагарники та поля зі стернею. Загалом вогонь охопив площу в 87,8 гекара.

Нагадаємо, також 15 липня та вночі 16 липня рятувальники 46 разів виїжджали на виклики через пожежі на території Миколаївської області. Найчастіше горіли пшениця на полях, суха трава, кущі, сміття — як на відкритих територіях, так і поблизу житлових будинків.

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