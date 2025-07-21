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У Бангладеш військовий літак упав на школу: є загиблий і поранені

У Бангладеш винищувач впав на школу. Фото: news azУ Бангладеш винищувач впав на школу. Фото: news az

У столиці Бангладеш, місті Дакка, на територію навчального закладу впав літак, що належав збройним силам країни.

Інцидент стався на території школи та коледжу «Майлстоун» пише Associated Press.

За даними армії, мова йде про навчальний винищувач F-7 BGI. Унаслідок падіння загинула щонайменше одна людина. За офіційною інформацією пожежно-рятувальної служби, поранення дістали четверо людей. Однак місцеві медіа повідомляють про щонайменше 13 постраждалих, серед яких — студенти.

У соцмережах поширюються відео з місця аварії, на яких видно полум’я та густий дим.

Нагадаємо, раніше у місті Фуллертон, в штаті Південної Каліфорнії США, приватний чотиримісний літак упав на дах виробничої будівлі, де працювало 200 людей.

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