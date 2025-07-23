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На Миколаївщині у річці Південний Буг потонув чоловік

У річці Південний Буг на Миколаївщині потонув чоловік. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ річці Південний Буг на Миколаївщині потонув чоловік. Фото: ДСНС Миколаївщини

 У Миколаївській області в річці Південний Буг потонув чоловік. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Вранці 23 липня в акваторії річки поблизу села Прибужани Вознесенського району виявили тіло. За попередніми даними, місцеві жителі розповіли, що чоловік 1963 року народження ще напередодні пішов до водойми та не повернувся.

Рятувальники дісталися човном до місця події й підняли тіло на берег. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі, додали у відомстві.

У ДСНС наголосили, що ця ділянка не облаштована відповідно до норм безпеки й вважається забороненою для купання, оскільки там відсутній рятувальний пост.

«Однак попри попереджувальний напис «Купатися заборонено!», люди продовжують ігнорувати заборону. Шановні громадяни, бережіть себе, будьте відповідальними», — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 8 липня біля села Інгулка в Баштанському районі 12-річна дівчинка пірнула у річку Інгул і потонула.

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