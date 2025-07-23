НАБУ завершило слідство у справі Коломойського і «ПриватБанку»

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина

НАБУ та САП завершили слідство у справі щодо колишнього бенефіціара «ПриватБанку» та ще п’яти ексспівробітників фінустанови, яких підозрюють у заволодінні понад 9,2 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, в січні-березні 2015 року один із власників банку залучив посадовців, зокрема голову правління та його заступника, до злочинної схеми з переказу коштів на офшорну компанію для збільшення своєї частки у статутному капіталі банку, стверджує САП.

Банк змусили виплатити цій компанії понад 9,2 мільярда гривень нібито за зворотний викуп власних облігацій, але за завищеною ціною.

Потім частину цієї суми (понад 446 мільйонів гривень) перерахували на рахунки трьох пов’язаних компаній, ніби це були операції з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Це було потрібно, щоб легалізувати гроші. У підсумку гроші потрапили на особистий рахунок Ігоря Коломойського, який використав їх, щоб внести до статутного капіталу банку, як того вимагав Нацбанк.

Кого підозрюють у даній справі:

колишній кінцевий бенефіціарний власник «ПриватБанку», організатор групи Ігор Коломойський;

колишній голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет;

колишній заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»

ексзаступниця Голови Правління «ПриватБанку» – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку»;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

Дії фігурантів кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу. Це четвертий епізод у справі про розкрадання грошей ПриватБанку. Справу за попередніми трьома епізодами у вересні 2023 року передали до суду.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня вранці Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

На початку року у Ігоря Коломойського провели обшуки. Служба безпеки заявила, що в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта». За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

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Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія тоді пов'язав обшуки з «анонсованими президентом весняними посадками».

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. При цьому журналісти 1+1 хотіли взяти його на поруки.

7 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярдами гривень ПриватБанку.

26 жовтня стало відомо, що Ігор Коломойський, який наразі знаходиться у СІЗО, вирішив передати корпоративні права в холдингу «1+1 media» в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука.

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Однак зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень — до 2,4 мільярдів гривень.