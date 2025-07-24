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Через ДТП на Миколаївщині загорілися автомобілі

ДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС МиколаївщиниДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 24 липня на трасі Н-14 (Е-58) «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» біля села Сливине Веснянської громади сталась зіткнулись автомобілі ЗАЗ «Славута» та ВАЗ 2112. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається що через зіткнення автомобілі  загорілись. До прибуття вогнеборців водій та пасажирка другої встигли самостійно вийшли з автівки. Від госпіталізації постраждалі відмовились. Водій «Славути» не травмувався. 

Пожежу ліквідовано на загальній площі 6 квадратних метрів. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС МиколаївщиниДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини
ДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС МиколаївщиниДТП на Миколаївщині 24 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, удень 23 липня на трасі між селами Нечаяне та Калинівка зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson та Mitsubishi Outlander. Внаслідок аварії загинуло подружжя.

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