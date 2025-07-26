У Коблевому на пляжі біля лиману загинув відпочиваючий

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

У суботу, 26 червня, на пляжі біля лиману в Коблевому чоловікові стало погано під час купання. Його намагалися врятувати, але він помер.

Про це «МикВісті» повідомив один з очевидців інциденту.

За словами очевидця, чоловік помер вже на пляжі, а його тіло пролежало там майже п’ять годин серед відпочивальників.

«Рано-вранці автобус привіз групу туристів на лиман у Коблево. Один чоловік купався, йому стало зле, і працівники, які здають катамарани, витягли його на берег. Коли дістали — він ще був живий, але раптом схопило серце. Йому робили масаж серця, та це не допомогло. Близько дев’ятої ранку він помер. Медиків викликали ще коли витягнули чоловіка з води, але приїхали вони вже після його смерті. Лікарі констатували смерть і поїхали. Тіло пролежало просто на пляжі майже до 14:00, поки навколо відпочивали люди», — розповів очевидець.

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Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Згодом на території пляжу вирили рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.