На Миколаївщині потонув чоловік, ще один зник безвісти, — ДСНС

Пляж в Одесі, травень 2025 року. Фото «МикВісті»/для ілюстрації

У селі Сергіївське Вознесенського району 26 липня під час відпочинку на ставку потонув 46-річний місцевий житель.

На місці працювали поліцейські, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Ще один випадок стався в селі Новоконтакузівка Мостівської громади — під час купання у річці Південний Буг зник 22-річний чоловік.

На пошуки направили рятувальників. Зазначається, шо у ніч проти 27 липня працював особовий склад 12-ї пожежно-рятувальної частини. Сьогодні також залучили водолазну групу аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Нагадаємо, що вчора на пляжі біля лиману в Коблевому чоловікові стало погано під час купання. Його намагалися врятувати, але він помер. За словами очевидця, чоловік помер вже на пляжі, а його тіло пролежало там майже п’ять годин серед відпочивальників.