На Одещині дерево впало на намет з підлітками: один загинув, четверо постраждали
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- Марія Хаміцевич
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8:30, 28 липня, 2025
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У місті Балта Одеської області 27 липня дерево впало на намет із підлітками — одна дитина загинула, ще четверо зазнали травм.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Одеської області.
Трагедія сталася під час раптової негоди. Підлітки відпочивали біля річки, коли здійнявся сильний вітер і повалив дерево просто на намет, де перебували діти.
Рятувальники дістали з-під дерева чотирьох постраждалих і передали їх медикам. П’яту дитину врятувати не вдалося. Причини трагедії та обставини події з’ясовує поліція.
Нещодавно в Одесі внаслідок штормового вітру впало щонайменше 11 дерев та великих гілок. Частина з них пошкодила припарковані автомобілі, а також торговий кіоск.
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