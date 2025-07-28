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На Одещині дерево впало на намет з підлітками: один загинув, четверо постраждали

На Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНСНа Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНС

У місті Балта Одеської області 27 липня дерево впало на намет із підлітками — одна дитина загинула, ще четверо зазнали травм.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Одеської області.

Трагедія сталася під час раптової негоди. Підлітки відпочивали біля річки, коли здійнявся сильний вітер і повалив дерево просто на намет, де перебували діти.

Рятувальники дістали з-під дерева чотирьох постраждалих і передали їх медикам. П’яту дитину врятувати не вдалося. Причини трагедії та обставини події з’ясовує поліція.

На Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНСНа Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНС
На Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНСНа Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНС
На Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНСНа Одещині дерево впало на намет з підлітками. Фото: ДСНС

Нещодавно в Одесі внаслідок штормового вітру впало щонайменше 11 дерев та великих гілок. Частина з них пошкодила припарковані автомобілі, а також торговий кіоск.

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