У річці на Миколаївщині знайшли тіло 20-річного хлопця, який зник вчора

У річці Південний Буг на Миколаївщині потонув 20-річний чоловік. Ілюстраційне фото: ДСНС Миколаївщини

У неділю, 27 липня, в селі Новокантакузівка Вознесенського району, в акваторії річки Південний Буг, водолази виявили тіло 20-річного хлопця, який зник напередодні.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, тіло знайшли на відстані близько 15 метрів від берега на глибині приблизно 2 метри. Водолази підняли його на поверхню о 12:10 та транспортували до берега. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 20-річний юнак зник під час відпочинку попереднього дня. Пошукові роботи проводили рятувальне відділення на човні, водолазна група, а також використовувався підводний дрон.

Раніше повідомлялось, що на пляжі біля лиману в Коблевому чоловікові стало погано під час купання. Його намагалися врятувати, але він помер. За словами очевидця, чоловік помер вже на пляжі, а його тіло пролежало там майже п’ять годин серед відпочивальників.