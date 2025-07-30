В Одесі шістьох людей віднесло в море на матрацах: їх врятували
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 30 липня, 2025
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Вчора, 29 липня, в Одесі на пляжах «Золотий берег» та «Відрада» вітер відніс у море шістьох людей. Усі вони були на надувних матрацах. Рятувальники вчасно прибули й витягли їх на берег.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
На пляжі «Золотий берег» врятували трьох підлітків, яких течія понесла у відкрите море. Така ж ситуація трапилася й на пляжі «Відрада» — там на матраці віднесло трьох чоловіків.
Нагадаємо, нещодавно поблизу узбережжя Чорного моря українські військові моряки врятували п’ятьох людей, яких штормом віднесло у відкрите море на надувних колах.
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