В Одесі шістьох людей віднесло в море на матрацах: їх врятували

В Одеси врятували шістьох людей, яких віднесло в море на матрацах. Фото: Pixabay

Вчора, 29 липня, в Одесі на пляжах «Золотий берег» та «Відрада» вітер відніс у море шістьох людей. Усі вони були на надувних матрацах. Рятувальники вчасно прибули й витягли їх на берег.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На пляжі «Золотий берег» врятували трьох підлітків, яких течія понесла у відкрите море. Така ж ситуація трапилася й на пляжі «Відрада» — там на матраці віднесло трьох чоловіків.

Нагадаємо, нещодавно поблизу узбережжя Чорного моря українські військові моряки врятували п’ятьох людей, яких штормом віднесло у відкрите море на надувних колах.