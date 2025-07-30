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Виконувача обов’язків начальника ТЦК на Одещині підозрюють у хабарництві

На Одещині затримали тимчасового керівника райцентркому. Фото: НацполіціяНа Одещині затримали тимчасового керівника райцентркому. Фото: Нацполіція

Поліція затримала тимчасового керівника районного центру комплектування на Одещині. Його підозрюють у тому, що він вимагав 1500 доларів від військовозобов’язаного.

За даними Головного управління Нацполіції в Одеській області, чоловік порушив правила військового обліку, і чиновник пообіцяв зняти його з розшуку за гроші. Платіж мав надійти на банківську картку.

Після того як гроші перерахували, правоохоронці затримали посадовця. Йому оголосили підозру. Суд арештував підозрюваного з правом внесення застави — понад мільйон гривень.

Слід нагадати, що від початку року в Миколаївській області відкрили 678 проваджень за порушення правил військового обліку. Водночас Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю штрафів — понад 2,4 тисячі.

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