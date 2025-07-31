Вже 36 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    31 липня, 2025

  • 29°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 29° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліція завершила розслідування справи Макарова: поранення журналіст завдав собі сам

Журналіст Юрія Макарова. Фото: «Суспільне»Журналіст Юрія Макарова. Фото: «Суспільне»

Поліція Києва завершила розслідування щодо нападу на журналіста Юрієм Макаровим у квітні цього року. За результатами всіх експертиз встановили, що сторонніх осіб під час інциденту поруч із ним не було, а поранення він завдав собі самостійно.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в м. Києві.

Згідно з офіційною інформацією, експертиза ДНК, проведена на основі речових доказів, показала, що всі біологічні зразки належать виключно потерпілому. Також проведено судово-психіатричну експертизу, результати якої вказують на те, що в момент інциденту чоловік перебував у стані гострої стресової реакції. Потерпілий визнав висновки експертів.

У поліції не вказано ім'я потерпілого, однак, очевидно, йдеться про журналіста Юрія Макарова.

Інцидент стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі столиці. Спершу журналіст повідомив, що невідомий завдав йому удару ножем, унаслідок чого він отримав поранення в ділянку ребра та руки. Його госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Поліція провела слідчі експерименти, опитала десятки осіб, вивчила записи камер відеоспостереження та вилучила ніж із чохлом поблизу місця події. Утім, жодних доказів присутності іншої особи в момент поранень виявлено не було.

«Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину — ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на виконавчого продюсера «Суспільного» Юрія Макарова напали з ножем, наразі його життю нічого не загрожує. Міністр МВС взяв розслідування під особистий контроль. 

Останні новини про: Патрульна поліція

«Вони нас ігнорують», — в мерії Миколаєва кажуть, що поліція не контролює заборону на рух вантажівок у години пік
У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці
Підліток розтрощив камеру в укритті Миколаєва: відповідальність поклали на матір
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв витратив ₴6 млн, щоб спроєктувати «золоту» школу за мільярд гривень: донори не збираються це фінансувати

Юлія Бойченко
новини

Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич про надходження міста за перше півріччя 2025 року

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лідерка «Партії Шарія» у Миколаєві Кравчук склала мандат депутата

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Патрульна поліція

Підліток розтрощив камеру в укритті Миколаєва: відповідальність поклали на матір
У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці
«Вони нас ігнорують», — в мерії Миколаєва кажуть, що поліція не контролює заборону на рух вантажівок у години пік

«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич

Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

5 годин тому

Миколаїв витратив ₴6 млн, щоб спроєктувати «золоту» школу за мільярд гривень: донори не збираються це фінансувати

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 36 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay