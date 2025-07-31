Поліція завершила розслідування справи Макарова: поранення журналіст завдав собі сам

Журналіст Юрія Макарова. Фото: «Суспільне»

Поліція Києва завершила розслідування щодо нападу на журналіста Юрієм Макаровим у квітні цього року. За результатами всіх експертиз встановили, що сторонніх осіб під час інциденту поруч із ним не було, а поранення він завдав собі самостійно.



Про це розповіли в ГУ Нацполіції в м. Києві.

Згідно з офіційною інформацією, експертиза ДНК, проведена на основі речових доказів, показала, що всі біологічні зразки належать виключно потерпілому. Також проведено судово-психіатричну експертизу, результати якої вказують на те, що в момент інциденту чоловік перебував у стані гострої стресової реакції. Потерпілий визнав висновки експертів.

У поліції не вказано ім'я потерпілого, однак, очевидно, йдеться про журналіста Юрія Макарова.

Інцидент стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів у Солом’янському районі столиці. Спершу журналіст повідомив, що невідомий завдав йому удару ножем, унаслідок чого він отримав поранення в ділянку ребра та руки. Його госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Поліція провела слідчі експерименти, опитала десятки осіб, вивчила записи камер відеоспостереження та вилучила ніж із чохлом поблизу місця події. Утім, жодних доказів присутності іншої особи в момент поранень виявлено не було.

«Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину — ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на виконавчого продюсера «Суспільного» Юрія Макарова напали з ножем, наразі його життю нічого не загрожує. Міністр МВС взяв розслідування під особистий контроль.