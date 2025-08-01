Кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла до 31, серед них пʼятеро дітей

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Станом на ранок 1 серпня внаслідок ракетного удару по Києву загинули 28 людей, серед них — троє дітей. Поранення дістали 159 людей, у тому числі 16 дітей.

Як повідомили у ДСНС, протягом ночі та ранку рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі тіла ще 11 загиблих, серед яких дитина двох років. Пошуково-рятувальні роботи тривають — наразі демонтували близько 70% зруйнованих конструкцій.

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Рятувальники не виключають, що кількість загиблих може зрости.

«28 людей загинуло, серед яких троє дітей — 2, 6 та 17 років. 159 людей постраждали, в тому числі 16 дітей», — зазначили у ДСНС.

О 10:39 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що серед загиблих п’ятеро дітей, наймолодшій дитині було всього 2 роки. За словами глави держави, станом на 10:49 усі пошуково-рятувальні роботи завершені.

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київ 31 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська обстріляли Київ ракетами й дронами. Міська влада зазначала, що цієї ночі було поранено найбільшу кількість дітей у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

1 серпня у Києві оголошений Днем жалоби за загиблими через масовані російські атаки по місту.