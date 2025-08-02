Масштабні пожежі на Миколаївщині: за добу вигоріло понад 100 га

На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС

На території Миколаївської області 1 серпня сталося 45 пожеж. Більшість із них на відкритих територіях. Загальна площа загорянь склала 112 гектарів.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За добу рятувальники погасили дві пожежі в житловому секторі, одну — у транспорті, а решта 43 сталися на відкритій місцевості: горіла суха трава, чагарники, лісосмуги й пожнивні залишки.

«Площа пожеж пожнивних залишків склала 8,1 гектар. Тож маємо невтішну статистику. Якщо порахувати загальну площу пожеж в природних екосистемах, які виникли протягом доби на території області, то маємо невтішну цифру — 112 гектарів», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС

У результаті займання знищено одну господарську споруду, ще дві — пошкоджені. Постраждали чотири житлові будинки та три закинуті будівлі. Водночас завдяки злагодженим діям рятувальників, добровольців та місцевих жителів вдалося врятувати сім житлових будинків, чотири господарські споруди, літню кухню та комбайн.

У ДСНС підкреслюють: більшість цих пожеж можна було б уникнути, якби люди дотримувалися елементарних правил безпеки.

На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж. Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої доби у Миколаївській області сталося 35 пожеж, дві з яких виникли через російський обстріл.