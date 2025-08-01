Суха трава загорілася біля дач на Миколаївщині: згоріли вулики, гараж та альтанка
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:43, 01 серпня, 2025
-
Учора біля садових товариств «Вишневе» та «Нива», неподалік села Сливине, що на Миколаївщині, загорілася суха трава й чагарники. Вогонь швидко поширювався і міг дістатися дачних будинків.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Згоріли шість вуликів, вогонь пошкодив гараж і альтанку на одній із ділянок.
Пожежу гасили рятувальники разом із місцевими жителями. Люди вийшли на допомогу й працювали разом із вогнеборцями.
Завдяки спільним зусиллям пожежу вдалося зупинити. Вона охопила площу 1,5 гектара. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, загалом за добу у Миколаївській області сталося 35 пожеж, дві з яких виникли через російський обстріл.
Також вчора у Варюшинському лісі, що на Миколаївщині, знову сталася пожежа — це вже третій випадок за тиждень. Горів листяний і хвойний настил, подекуди вогонь міг перекинутись на верхівки дерев. У ДСНС підозрюють підпал.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.