Суха трава загорілася біля дач на Миколаївщині: згоріли вулики, гараж та альтанка

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Учора біля садових товариств «Вишневе» та «Нива», неподалік села Сливине, що на Миколаївщині, загорілася суха трава й чагарники. Вогонь швидко поширювався і міг дістатися дачних будинків.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Згоріли шість вуликів, вогонь пошкодив гараж і альтанку на одній із ділянок.

Пожежу гасили рятувальники разом із місцевими жителями. Люди вийшли на допомогу й працювали разом із вогнеборцями.

Завдяки спільним зусиллям пожежу вдалося зупинити. Вона охопила площу 1,5 гектара. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, загалом за добу у Миколаївській області сталося 35 пожеж, дві з яких виникли через російський обстріл.

Також вчора у Варюшинському лісі, що на Миколаївщині, знову сталася пожежа — це вже третій випадок за тиждень. Горів листяний і хвойний настил, подекуди вогонь міг перекинутись на верхівки дерев. У ДСНС підозрюють підпал.