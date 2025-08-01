На Миколаївщині горіли ліси, поля і сміття: 35 пожеж за добу

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

31 липня та в ночі 1 серпня у Миколаївській області сталося 35 пожеж. Дві з них виникли через російський обстріл.

У селі Дмитрівка після обстрілу загорілась стара дерев’яна споруда та суха трава. Вогонь охопив 505 квадратних метрів, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Вознесенському районі через уламки безпілотника загорівся сухостій. Пожежу площею 1 гектар ліквідували.

Крім того, сталося 27 займань на відкритих територіях — горіли трава, сміття, чагарники та пожнивні залишки. Загальна площа — понад 15 гектарів.

Також вчора у Варюшинському лісі, що на Миколаївщині, знову сталася пожежа — це вже третій випадок за тиждень. Горів листяний і хвойний настил, подекуди вогонь міг перекинутись на верхівки дерев. У ДСНС підозрюють підпал.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.