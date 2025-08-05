В Одесі працівника ТЦК підозрюють у продажі «відстрочок» від армії

Службовця ТЦК підозрюють у тому, що «відмазував» від служби за гроші. Фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань розповіли, що ще одному працівнику військкомату в Одесі повідомили про підозру. За даними слідства, він міг брати участь у схемі, де за гроші допомагали уникнути служби в армії.

За даними ДБР, в квітні цього року вже викрили трьох людей, які шукали чоловіків, що не хочуть йти на війну. За 12–16 тисяч доларів їх обіцяли зняти з військового обліку. Казали, що мають потрібні зв’язки у військкоматі, де можуть підробити документи. Так «відмазалися» щонайменше десять людей.

Тепер слідчі підозрюють, що їм допомагав і ще один співробітник військкомату в Одесі. Організовував усе, за версією ДБР, місцевий чоловік, який ніде не працює, але знав усіх учасників і сам підробляв документи.

Службовця ТЦК підозрюють у тому, що «відмазував» від служби за гроші. Фото: ДБР Службовця ТЦК підозрюють у тому, що «відмазував» від служби за гроші. Фото: ДБР

Чоловіків підозрюють у тому, що брали гроші, щоб впливати на рішення посадовців. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і тимчасове відсторонення військового від посади. Також шукають усіх, хто скористався схемою.

Нагадаємо, що поліція затримала тимчасового керівника районного центру комплектування на Одещині. Його підозрюють у тому, що він вимагав 1500 доларів від військовозобов’язаного.